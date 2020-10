METEOROLOGIA Três Lagoas pode registrar pancadas de chuva nessa segunda Temperatura máxima pode chegar a 29°

26 OUT 2020 - 09h:24 Por Caroline Vicente

Após um fim de semana com pancadas de chuva e clima agradável, segunda-feira (26) amanhece com sol e 80% de probabilidade de chuva em Três Lagoas, segundo Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC-Inpe).

A semana pode ser de temperaturas mais baixas e com pancadas de chuvas isoladas na cidade.

A temperatura mínima de hoje é de 21°C, e a máxima pode chegar a 29°C. A umidade relativa do ar está entre 36% e 67%.