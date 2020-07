ELEIÇÕES 2020 ‘Três Lagoas precisa olhar para o social’, diz pré-candidato do PT Grupo RCN de Comunicação iniciou série de entrevista com os pré-candidatos a prefeito

23 JUL 2020 - 12h:12 Por Ana Cristina Santos

O Grupo RCN de Comunicação começou nesta quinta-feira (23), uma série de entrevistas com os pré-candidatos à prefeito de Três Lagoas.

O pré-candidato do PT, Reynold Duarte foi o primeiro entrevistado do Jornal RCN Notícias, da TVC e rádio Cultura FM.

Reynold, tem 26 anos, é acadêmico de administração da Universidade Federal (UFMS), e de sociologia pela UEMS. Disse que decidiu colocar o nome a disposição do partido para disputar a prefeitura porque acredita em um projeto coletivo, voltado para as pessoas mais simples e humildes.

Reynold disse que o plano de governo do PT está sendo elaborado por setores. Destacou que Três Lagoas precisa de políticas participativas, e uma das bandeiras do partido é o social.

“Eu acredito no Partido dos Trabalhadores, pois é o partido que mais apoia a camada social, os trabalhadores...” disse, para Reynold o PT sempre foi perseguido

