SUPORTE Três Lagoas recebe 57 oxímetros que auxiliarão na triagem de atendimento à Covid-19 Município já havia adquirido 60 oxímetros e agora, com esta doação, contará com 117 aparelhos

6 AGO 2020 - 08h:30 Por Tatiane Simon

A Secretaria Estadual de Saúde está entregando 1.578 aparelhos oxímetros aos municípios para auxiliar na triagem de atendimento inicial da COVID-19. Deste montante, Três Lagoas recebeu 57 unidades. Além desses, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), adquiriu outros 60 que também serão utilizados nas Unidades de Saúde.



Este Aparelho é utilizado na triagem dos casos suspeitos da doença e detecta falta de oxigênio no sangue mesmo quando não há falta de ar, permitindo que o paciente seja hospitalizado e tratado numa fase em que os sintomas não requerem internações em UTI.



Os equipamentos foram doados ao Governo do Estado pelo projeto "Todos pela Saúde", do Itaú Unibanco, e conta com o apoio do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems).



A Prefeitura de Três Lagoas já havia adquirido 60 oxímetros e agora, com esta doação, contará com 117 aparelhos. A secretária de saúde, Angelina Zuque, considera que estes aparelhos serão de extrema importância no combate à pandemia do Coronavírus.



"Com esses novos oxímetros, nossas unidades ganham um reforço necessário para o diagnóstico e tratamento inicial de pessoas com COVID-19, uma vez que é possível identificar a falta de oxigênio no sangue do paciente, iniciando assim os cuidados essenciais", explicou.