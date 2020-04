ASSISTêNCIA Três Lagoas recebe 600 cestas do governo para atender famílias carentes Entrega será feita pelos Centros de Referência da Assistência Social

29 ABR 2020 - 06h:10 Por Ana Cristina Santos

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Três Lagoas recebeu do governo do Estado, na tarde desta terça-feira (29), 600 cestas de alimentação para distribuir as famílias carentes da cidade.

As cestas serão distribuídas nos seis Centros de Referência da Assistência Social (Cras), que ficará responsável pela entrega as famílias já cadastradas nas unidades.

De acordo com o governo do Estado, ao todo, 60 mil cestas serão distribuídas para os 79 municípios do Estado em três lotes. Cada um deles tem 20 mil cestas básicas.

A secretária de Assistência Social de Três Lagoas, Vera Helena Arcioli Pinho, informou que cada Cras será responsável por entregar 100 cestas.

Vera destacou que, as cestas do Estado contribuem com as que a prefeitura já tem entregado as famílias assistidas pelos Cras. A assistência Social já entregou 2,1 mil cestas básicas para as famílias de Três Lagoas desde o mês passado.