DIAGNÓSTICO Três Lagoas recebe 600 testes rápidos e Prefeitura anuncia compra de mais 5 mil kits Testes rápidos são destinados, preferencialmente, aos profissionais da saúde e da segurança

14 ABR 2020 - 13h:00 Por Tatiane Simon

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas recebeu do Ministério da Saúde 600 kits de testes rápidos para o diagnóstico da doença Covid-19, que é desencadeada após a contaminação do novo coronavírus. Ao todo, Mato Grosso do Sul recebeu 6 mil testes que foram distribuídos aos municípios com casos confirmados.

Os testes são destinados, preferencialmente, aos profissionais de saúde e agentes de segurança pública que apresentarem os sintomas da doença. Segundo a pasta, esses grupos trabalham na linha de frente ao combate ao vírus no município e são profissionais que desempenham consideradas essenciais, por isso, não podem suspender o trabalho.

"Além dos 600 testes que já serão distribuídos, também chegarão mais 5 mil que foi uma compra feita pela Prefeitura, para que estejamos preparados e não falte testes para os nossos profissionais que se arriscam diariamente", afirmou Angelina Zuque, secretária da pasta.

Como o número de testes adquiridos pelo Ministério da Saúde foi limitado, o uso deles terá restrições. "Isso não quer dizer que outras pessoas realmente sintomáticas não terão atendimento, essas passaram por coleta de amostra que, como de praxe, é enviada ao Lacen para análise", comentou Angelina.

A Secretária explica, ainda, que a diferença do teste utilizado hoje (PCR) é que a coleta de amostra é feita no início dos sintomas para fins diagnóstico e tratamento. Já o teste rápido é coletado depois do sétimo dia para confirmar se é Covid-19.