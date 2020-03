CAMPANHA Três Lagoas recebe mais 3 mil doses e vacinação contra gripe será 'drive thru' Ministério da Saúde enviou novos lotes aos Estados e campanha será retomada na quinta-feira em Três Lagoas

31 MAR 2020 - 14h:00 Por Tatiane Simon

Depois que o Ministério da Saúde enviou 100 mil doses da vacina contra gripe para a Secretaria de Estado de Saúde, Três Lagoas recebeu uma fatia desse montante. Foram repassadas 3 mil doses para o município e a campanha será retomada na quinta-feira (2), segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

A pasta informou ainda que vai mudar o formato de vacinação. "Vamos priorizar a aplicação das vacinas em formato 'drive thru', ou seja, as pessoas passam pelos locais de vacinação e recebem a vacina sem descer dos seus veículos", explicou a coordenadora do setor de Imunização, Humberta Azambuja.

A estratégia de vacinação neste modelo está sendo a mesma em vários estados, como Rio de Janeiro e São Paulo, além do Distrito Federal.

Vale lembrar que a vacina contra gripe imuniza contra a Influenza A (H1N1 e H3N2) e contra uma cepa da Influenza B. Nesta fase, somente os idosos, com mais de 60 anos, e profissionais da saúde podem receber a vacina.

LOCAIS

A medida é para evitar aglomerações nos locais de vacinação. Agora, apenas a Escola "Ramez Tebet", Igreja Sagrado Coração de Jesus (Matriz) e Centro de Referência em Assistência Social e Educacional (Crase – "Coração de Mãe") serão postos de vacinação, pois contam com local específico para entrada e saída de veículos. A vacinação inicia às 7h30 e cada ponto possui mil doses.

QUEM NÃO TEM VEÍCULO

Para pessoas que não possuam veículo, o procedimento será semelhante a vacinação anterior, respeitando a distância mínima entre uma pessoa e outra na fila. "Nosso intuito é vacinar o maior número de gente e evitar que essas entrem em contato direto uma com a outra, por isso a vacinação diretamente no veículo é ideal", comentou Humberta.

DOCUMENTAÇÃO

Para que idosos e profissionais a saúde sejam vacinados, é necessário apresentar um documento de identidade com foto para o primeiro grupo e, para o segundo, a carteira profissional ou outro documento que comprove a atuação no setor de saúde.