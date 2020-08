AUXÍLIO Três Lagoas recebe mais R$ 5 milhões para combate à Covid-19 Ao todo, a Prefeitura de Três Lagoas foi beneficiada com R$ 20 milhões do governo federal

12 AGO 2020 - 09h:30 Por Ana Cristina Santos

Três Lagoas recebeu mais R$ 5 milhões como parte do auxílio financeiro do governo federal para ações no combate ao novo Coronavírus. Essa é a terceira de quatro parcelas de R$ 5 milhões que o município receberá, totalizando R$ 20 milhões.

Em todo o Mato Grosso do Sul, a terceira parcela soma mais de R$ 115 milhões para distribuição proporcional entre os 79 municípios do Estado, segundo o Ministério da Economia.

O valor destinado às prefeituras de Mato Grosso do Sul totaliza R$ 461 milhões em quatro parcelas e será sempre depositado nas contas que recebem os recursos do FPM (Fundo de Participação dos Municípios).