Três Lagoas recua e volta para ‘faixa laranja’ de contágio do coronavírus

11 SET 2020 - 10h:45 Por Tatiane Simon

A curva de contaminação do novo coronavírus cresce expressivamente a cada dia em Três Lagoas. Novas confirmações de moradores infectados e mortes pelo vírus são apontadas diariamente nos boletins epidemiológicos divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. Por conta dos alarmantes números, o município recuou e saiu da faixa amarela do mapeamento feito pelo Governo do Estado e retornou para a bandeira laranja. O relatório situacional do Comitê Gestor do Programa de Saúde e Segurança da Economia (Prosseguir) foi divulgado nesta sexta-feira (11) e considera que o município tem risco grau médio de contaminação do novo coronavírus. Na faixa anterior (amarela), o risco era considerado como o de grau tolerável.

No primeiro levantamento, Três Lagoas ocupou a faixa vermelha - de alto risco. Depois avançou para a faixa laranja e manteve a bandeira por dois relatórios seguidos. No levantamento passado, o município estava na lista das cidades com grau tolerável, na faixa amarela.

O Programa apresenta uma proposta de distribuição das atividades econômicas por faixa de risco.

A bandeira laranja sugere que os municípios mantenham em funcionamento somente as atividades essenciais e as não essenciais de baixo e médio risco.