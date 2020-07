METEOROLOGIA Três Lagoas registra temperatura de 10°C e friozinho continua no fim de semana Sexta-feira (3) amanheceu ensolarada, mas teve a madrugada gelada

3 JUL 2020 - 08h:00 Por Kelly Martins

A madrugada desta sexta-feira (3) foi gelada, em Três Lagoas, com temperatura na casa dos 10°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A sensação térmica, por volta das 3h, foi de 8°C. Em alguns pontos da cidade chuviscou. Porém, o friozinho continha neste fim de semana, mas sem previsão de chuva.

De acordo com o Inmet, sábado (4) será de sol, com poucas nuvens. A temperatura mínima prevista é de de 15°C e, a máxima, de 28°C. Já o domingo (5), também será ensolarado, com temperatura máxima de 31°C e, mínima, de 20°C.

O Inverno em 2020 será mais seco e quente do que o ano passado. O mês de julho tem previsão de pouco volume de chuva para Três Lagoas, o que poderá deixar baixa a umidade relativa do ar, no período. Por isso, é preciso cuidados diários com a saúde e com a pele.