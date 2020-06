BOLETIM Três Lagoas registra 15 novos casos de Covid e sete pacientes estão internados Do início da pandemia até agora, 253 casos de Covid foram registrados na cidade

26 JUN 2020 - 19h:42 Por Ana Cristina Santos

De acordo com o Boletim Epidemiológico Covid-19, divulgado nesta sexta-feira (26), pela Secretaria Municipal de Saúde, Três Lagoas registrou mais 15 casos confirmados do novo Coronavírus.

Os novos casos tratam-se de oito homens com idade entre 24 e 75 anos e sete mulheres de 25 a 63 anos. Entre os casos, apenas um está em isolamento hospitalar, trata-se de um homem de 48 anos. Um outro caso ainda está em investigação se houve ou não contato com outro positivo, os outros 14 são pessoas sem contato com um caso já confirmado.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o aumento súbito de casos se deve ao fato de uma empresa ter realizado testagem em 100 colaboradores e, destes, sete deram positivo para Covid-19.

Sete pessoas estão hospitalizadas, entre os confirmados estão duas em UTI pública e um em enfermaria pública. Enquanto entre os suspeitos, dois estão em enfermaria pública e dois em UTI privada.

Ainda de acordo com o boletim, mais 13 pessoas finalizaram a quarentena e não possuem sintomas da doença, sendo consideradas então como recuperadas.