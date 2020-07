PANDEMIA Três Lagoas registra 21 recuperados da covid-19 e contaminados chegam em 464 Município confirmou mais oito casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas

16 JUL 2020 - 17h:10 Por Tatiane Simon

Três Lagoas registrou, nesta quinta-feira (16), mais 21 casos de moradores que concluíram o tratamento contra a covid-19 e estão recuperados da doença. O total, até o momento, é de 307 recuperados. A informação aparece no Boletim Epidemiológico COVID-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Mais 8 casos foram confirmados como positivos. Os pacientes são 5 homens, de 29 a 42 anos, e 3 mulheres, de 30 a 55 anos. Todos estão em isolamento domiciliar.

No hospital estão 12 pessoas. Metade com diagnóstico positivo para covid-19 e a outra metade com a suspeita da doença. Quatro pacientes confirmados estão em UTI pública e 2 em enfermaria pública. Entre os suspeitos, 2 em UTI pública, 3 em enfermaria pública e 1 em enfermaria privada.

Portanto, Três lagoas chegou a 464 foram confirmados e outros 151 estão em investigação.