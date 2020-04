COVID-19 Três Lagoas registra 3º caso de coronavírus e vítima é idosa de 80 anos Com 16 casos notificados, município tem 13 testes descartados e 3 confirmados

5 ABR 2020 - 12h:00 Por Tatiane Simon

Quatro horas depois de confirmar o segundo caso de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas divulgou a confirmação do terceiro caso. Trata-se de uma idosa de 80 anos que foi contaminada dentro do município, segundo a pasta, já que ela não possui histórico de viagem.

Na manhã deste domingo (5), a secretaria divulgou boletim epidemiológico informando a confirmação do segundo paciente. Uma mulher de 47 anos, que não tem registro de viagem recente. Nos dois casos, a pasta confirma que tratam-se de transmissão comunitária, ou seja, a transmissão do vírus não foi importada.

As duas mulheres que tiveram resultados positivos para Covid-19 estão em isolamento, assim como as famílias, para evitar a propagação do vírus.

No boletim ppidemiológico, dos 16 casos notificados como suspeitos, todos tiveram resultados. Desta forma, Três Lagoas possui 16 casos notificados, sendo 13 descartados e 3 positivos.