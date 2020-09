CALORÃO Três Lagoas registra 44º, com sensação de 52 graus Mato Grosso do Sul registra temperaturas máximas mais altas desde 1973

30 SET 2020 - 16h:25 Por Ana Cristina Santos

Três Lagoas registrou um dos dias mais quentes do ano. Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, a temperatura máxima registrada no município nesta quarta-feira (30), foi de 44º, com a sensação térmica de 52 graus.

Dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, as maiores máximas ocorreram em Três Lagoas e Coxim. Segundo o meteorologista, 50 municípios registraram temperaturas acima de 40 graus.

Natálio informou ainda que essas são as temperaturas máximas mais altas registradas em Mato Grosso do Sul desde 1973.

Além do calorão, a unidade relativa do ar em Três Lagoas chegou a 8%. O recomendado pela Organização Mundial da Saúde é acima de 60%. Ao todo, 26 municípios tiveram umidade abaixo de 12%.