DST Três Lagoas registra 80 novos casos de Aids em 2020 Ações foram realizadas em Unidades de Saúde, onde foram oferecidos teste rápido

5 DEZ 2020 - 10h:00 Por Tatiane Simon

De janeiro a dezembro deste ano, Três Lagoas registrou 80 novos casos de Aids entre os moradores. Cinquenta e nove homens e 21 mulheres contraíram a síndrome neste período. Os dados são do Programa Municipal IST/Aids/HIV e foram divulgados na semana em que é lembrado o Dia Mundial de Luta contra Aids no país.

Devido à situação de pandemia da Covid-19 e para evitar aglomerações, a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas decidiu não realizar nenhuma ação coletiva alusiva à data nesta semana, ao contrário de anos anteriores.

Em compensação, ações foram realizadas em Unidades Básicas de Saúde, onde foram oferecidos testes rápidos de Aids e orientações sobre prevenção e uso consciente dos preservativos masculino e feminino.

AIDS

A AIDS se caracteriza pelo enfraquecimento do sistema imunológico do corpo, com o organismo mais vulnerável ao aparecimento de doenças oportunistas que vão de um simples resfriado a infecções mais graves como tuberculose ou câncer.

O próprio tratamento dessas doenças fica prejudicado com a presença do vírus HIV no organismo.

Ter o HIV não é a mesma coisa que ter a AIDS.

Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença. Mas, ainda assim, podem transmitir o vírus a outras pessoas.