CIDADE Três Lagoas registra 800 acidentes no ano Dado corresponde, em média, a 80 acidentes por mês

30 DEZ 2019 - 07h:00 Por Kelly Martins

O último mês do ano termina com um total de 800 acidentes de trânsito registrados no ano, por agentes de tráfego e a Polícia Militar, em Três Lagoas. O dado corresponde a cerca de 80 acidentes por mês, segundo o Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

A situação fica ainda mais preocupante com o número de pessoas que morreram vítimas de acidentes nas ruas e avenidas da cidade, neste ano: 8. Apesar disso, o número é menor que o de 2018, que teve seis a mais.

De acordo com a pasta, a imprudência é a principal causa de acidentes, além de embriaguez ao volante e desrespeito a limites de velocidade.

O órgão reforçou que tem promovido ações educativas para combater acidentes.

Além disso, boa parte dos acidentes acontece na “hora do rush”, entre 12h e 13h e das 17h às 19h, além da madrugada, quando motoristas são flagrados dirigindo embriagados em alta velocidade.