COVID-19 Três Lagoas registra a 37ª morte pela Covid-19 Idoso de 62 anos morreu nesta quinta-feira, vítima do novo Coronavírus

16 OUT 2020 - 05h:58 Por Ana Cristina Santos

Um idoso de 62 anos é a 37ª vítima do novo Coronavírus em Três Lagoas. Ele morreu nesta quinta-feira (15), no Hospital Auxiliadora, onde estava internado, na UTI, e já havia testado positivo para a Covid-19. Ele tinha histórico de hipertensão.

O Hospital Auxiliadora informou que o paciente deu entrada no Pronto Socorro no dia 25 de setembro, com queixa de febre, coriza, tosse, mialgia, falta de ar e queda de saturação.

Ainda segundo o hospital, o paciente foi atendido, medicado, realizou exames, e foi colocado cateter nasal de oxigênio, no mesmo dia foi encaminhado para UTI Covid, sendo realizado o exame e constatado que ele estava com o novo Coronavírus. O paciente foi entubado dia 6 de outubro, e não resistiu, evoluindo para óbito nesta quinta-feira.

No hospital estão 16 pessoas internadas, 3 casos confirmados em UTI pública e 2 em enfermaria pública. Entre os suspeitos, 6 estão em enfermaria pública, 2 em UTI pública e 3 em enfermaria privada.

Do início da pandemia até agora, Três Lagoas registrou 2.432 casos confirmados. Desses, 2.131 já se recuperaram da doença e 37 foram a óbito. Atualmente, 264 pessoas fazem tratamento contra a doença.