EFEITO COVID-19 Três Lagoas registra a 6ª morte pelo novo Coronavírus Idoso de 77 anos estava internado e tinha sido testado positivo para a doença

2 JUL 2020 - 11h:28 Por Ana Cristina Santos

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas confirmou a sexta morte pelo novo Coronavírus registrada na cidade. Trata-se de um idoso de 77 anos, que já havia testado positivo para a doença e encontrava-se hospitalizado na UTI, e morreu na noite desta quarta-feira (2).

De acordo com a Secretaria de Saúde, o paciente era hipertenso. O último registro de vítima fatal pela Covid-19 tinha sido registrado em 26 de maio, sendo uma mulher de 78 anos que estava internada em São Paulo, mas por ser moradora de Três Lagoas, o caso foi contabilizado no município.

Agora, com a morte deste idoso, Três Lagoas contabiliza seis mortes pela doença desde o início da pandemia.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, nesta quarta-feira (1), subiu para 81 o número de pessoas ativas com o novo Coronavírus na cidade. Na segunda-feira eram 55 moradores ativos. No dia seguinte aumentou para 77, agora já são 88 pessoas em tratamento com a doença.

Ainda segundo o boletim de ontem, 10 pessoas estavam internadas no hospital em leitos específicos para Covid. Do total de pacientes com Covid, cinco estavam na UTI e um na enfermaria pública, que tinha mais quatro casos suspeitos.