CENÁRIO SOCIAL Cidade registra aumento de moradores em situação de rua Vício com álcool e droga, além de desemprego, agrava situação em Três Lagoas

18 JUL 2020 - 11h:00 Por Ana Cristina Santos

O número de moradores em situação de rua em Três Lagoas aumentou consideravelmente nos últimos meses. Basta andar pelas ruas da cidade para se deparar com pessoas nestas condições. Alguns já estão em situação de rua há anos, por conta do vício com o álcool e droga. Outros passaram a viver nesta situação em decorrência do atual cenário econômico ocasionado pela pandemia da Covid-19, que deixou muitas pessoas desempregadas.

“Houve esse aumento devido a alguns fatores. Um deles é a questão financeira, pois muitas pessoas não estão tendo condições de pagar aluguel, outro ponto são as emissões de passagens que estão suspensas por conta do fechamento das rodoviárias, ou redução das linhas de ônibus. Com isso, eles não estão voltando para as suas cidades de origem. Outra questão são as pessoas que antes dormiam no semiaberto, mas como foram liberados, e às vezes por conta do vício, acabam ficando na rua”, explicou a secretária de Assistência Social, Vera Helena Arcioli Pinho.

A secretária esclareceu ainda que, muitos moradores em situação de rua vêm de outras cidades, porque, Três Lagoas é economicamente privilegiada. “Eles comentam que aqui é muito bom na questão financeira, e que as pessoas são solidárias, que dão alimento, dinheiro. Então, pegam carona e vêm para cá”, disse a secretária.

Vera Helena alertou para que as pessoas não deem dinheiro, pois eles utilizam para a compra de álcool e droga. “Tem alguns tomando até gasolina. É uma coisa muito séria, mas temos que respeitar o direito deles de ir e vir. Não podemos extrapolar o direito deles, desde que não extrapolem o nosso”, comentou.

A prefeitura mantém em Três Lagoas, o Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua, mais conhecido como Centro Pop. Além de poder dormir no local, as pessoas em situação de rua recebem vários atendimentos, inclusive oportunidades para voltar ao mercado de trabalho.