CIRCULANDO Três Lagoas registra caso de transmissão comunitária da Covid-19, afirma Saúde Diagnosticado com a doença não possui histórico de viagens, o que impossibilita a decoberta da origem de contaminação

5 ABR 2020 - 07h:00 Por Tatiane Simon

No dia 14 de março Mato Grosso do Sul parou com a dupla confirmação de casos do novo coronavírus em moradores de Campo Grande. Dezoito dias depois, o inimigo invisível atinge um três-lagoense, um médico e empresário, de 53 anos. A contaminação do paciente, que segue internado em um hospital particular de Três Lagoas, foi a prova de que o vírus já está circulando no município e que foi um caso de transmissão comunitária - quando não é possível rastrear a origem da transmissão.

O homem não possui histórico recente de viagem e foi, portanto, infectado em Três Lagoas, segundo detectou a Secretaria Municipal de Saúde. “De alguém ele pegou [o vírus] e estando contaminado pode ter transmitido para algum amigo ou familiar. Três Lagoas pode ter outros casos subnotificados de pessoas que estejam assintomáticas para a Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus”, explicou a secretária, Maria Angelina Zuque. Hoje, o novo coronavírus já está nos 26 estados do país e no Distrito Federal, e ainda em cidades de pequeno e médio porte do interior. Algumas dessas cidades, aliás, já registram transmissão comunitária, como é o caso de Três Lagoas, e viraram um centro de disseminação regional do vírus.

Foi a capital do Estado a primeira cidade a confirmar a doença em moradores. Mas não demorou muito para atingir o interior. O nono caso em Mato Grosso do Sul foi em Sidrolândia em 17 de março. Desde então, cidades do interior passaram a fazer parte das estatísticas. Na sequência, Ponta Porã, Rio Verde de Mato Grosso, Batayporã, Dourados e Três Lagoas. A primeira morte por Covid-19 vitimou uma moradora de Batayporã, nesta semana.

Exames laboratoriais feitos pelo Laboratório Central de Mato Grosso do Sul testaram negativo para os outros dois casos que ainda estavam sendo investigados nesta semana. Agora, os esforços estão concentrados na apuração de uma morte ocorrida na quinta-feira (2). A vítima era um idoso de 60 anos que foi internado um dia antes de vir a óbito.