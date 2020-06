COVID-19 Três Lagoas registra cinco novos casos de coronavírus Boletim epidemiológico mostra que dos 158 casos, 126 estão assintomáticos

5 JUN 2020 - 17h:02 Por Tatiane Simon

Subiu para 158 o número de infectados pelo novo coronavírus em Três Lagoas, segundo dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta sexta-feira (5).

Cinco casos foram notificados como positivo, sendo dois no Jardim Alvorada; um no bairro Montanini; um no Vila Nova e um no Jardim das Oliveiras. Agora, Três Lagoas totaliza 158 casos confirmados e 14 encontram-se em investigação.

Ainda segundo dados do setor, mais duas pessoas finalizaram a quarentena e receberam alta nesta sexta-feira. Agora, 126 pessoas já se estão recuperadas da doença.