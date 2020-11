PANDEMIA Três Lagoas registra mais um óbito por coronavírus e acumula 3,1 mil casos de Covid-19 Total de contaminados, desde o início da pandemia, ultrapassa a marca de 3 mil

11 NOV 2020 - 13h:20 Por Tatiane Simon

Três Lagoas registrou nesta quarta-feira (11) o 44º óbito. Trata-se de uma mulher de 68 anos, com cardiopatia e bronquite crônica. De acordo com a nota divulgada pela administração municipal, a vítima deu entrada na UPA ontem às 11h37 com queixa de desconforto respiratório agudo grave. A vítima tinha antecedentes patológicos de cardiopatia, bronquite crônica e tabagismo de longa data.

Mais casos

Consta também no Boletim Epidemiológico Covid-19 desta quarta-feira (11), mais 17 casos foram confirmados como positivos hoje. Além disso, 23 pessoas finalizaram a quarentena, não apresentam sintomas e são consideradas recuperadas da doença.

No hospital, estão 15 pessoas, 04 confirmadas em UTI pública e 03 em enfermaria pública, 01 em UTI particular e 01 em enfermaria particular. Entre os suspeitos, 01 em UTI pública, 03 em enfermaria pública, 01 em UTI particular e 01 em enfermaria particular.

Três Lagoas tem um acumulado de 3.139 casos confirmados com 2.734 recuperados da doença e 44 óbitos. O total de casos ativos é de 361.