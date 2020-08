PANDEMIA Três Lagoas registra mais um óbito por coronavírus e investiga morte de idoso Número de óbitos, até o momento, é de 22 em Três Lagoas

31 AGO 2020 - 09h:55 Por Tatiane Simon

Três Lagoas registrou a 22ª morte por coronavírus no sábado (29). A vítima era uma mulher de 65 anos que estava internada no Hospital Auxiliadora e faleceu no dia 28 de agosto. Ela tinha histórico de diabetes, hipertensão e era ex-tabagista. Além deste óbito, a Secretaria Municipal de Saúde investiga a morte de um idoso de 90 anos que faleceu no domingo (30). A pasta aguarda resultado do teste RT-PCR.

Os casos de Covid-19 continuam aumentando em Três Lagoas. Foram 64 confirmações entre sexta-feira (28) e domingo (30). Até o momento, são 1.285 casos positivos e 22 mortes. Além de 883 recuperados. O número de casos ativos também é expressivo: 380 - o maior já registrado desde o início da pandemia.