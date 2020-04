VÍRUS Três Lagoas registra o primeiro caso confirmado de Covid-19 Vítima é um homem de 53 anos que está internado

1 ABR 2020 - 08h:05 Por Kelly Martins

A Secretaria Muncipal de Saúde confirmou na manhã desta quarta-feira (1º) o primeiro caso confirmado de Covid-19, em Três Lagoas. Trata-se de um homem de 53 anos que está internado no Hospital Cassems, na cidade, e com sintomas da doença. O anúncio foi feito durante coletiva à imprensa pelo setor da Saúde juntamente com o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB).

A reportagem apurou que a vítima é um médico que presta serviços para o hospital. Ele não teria viajado e já está em isolamento.

O quadro de saúde dele, segundo o Comitê, é estável. O homem não repira por aparelhos. A recomendação é que os familiares que tiveram algum tipo de contato com a vítima procurem a Saúde, caso apresentem sintomas e já fiquem em quarentena por, pelo menos, 14 dias. A secretária da pasta, Angelina Zuque, destacou que o homem não tem histórico de nenhuma viagem recente e pode ter se contaminado dentro da própria cidade. Por outro lado, alerta à população, para manter a higienização e evitar aglomerações, conforme determinações da própria Organização Mundial da Saúde.

"Estamos tomando todas as providências necessárias. Não é motivo para pânico. Estamos acompanhando a família e mantendo todos os procedimentos necessários na cidade", frisou. O prefeito Ângelo Guerreiro também pontuou que as equipes do setor estão empenhadas e vão reforçar as ações de prevenção por toda o município. "Volto a dizer que as medidas que nós tomamos desde o dia 23 de março é para preservar vidas. Não queríamos em momento algum que a cidade registrasse um caso positivo. Mas, agora, pedimos que toda a população tenha ainda mais precaução para evitar a propagação do vírus".

Conforme o último boletim epidemiológico divulgado pela secretaria, foram registrados 13 casos suspeitos no município, sendo que 11 deles foram descartados como negativo. Um foi confirmado como positivo e outro ainda segue sob investigação.

Veja a coletiva.