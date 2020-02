RISCO Três Lagoas registra quase mil casos de dengue em dois meses Em média, a doença atinge 14 moradores diariamente no município, segundo relatório

29 FEV 2020 - 09h:08 Por Tatiane Simon

Boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado nesta semana aponta que 828 pessoas foram diagnosticadas com dengue, somente neste ano, em Três Lagoas. Em média, a doença atinge 14 moradores diariamente no município, segundo relatório.

Até o momento 1.882 casos suspeitos da doença foram notificados, segundo o relatório. Apenas 330 pacientes com a suspeita da doença tiveram o resultado descartado. Mais de 700 moradores aguardam pelo resultado de exames laboratoriais e o Estado está em situação de alerta.

Até esta semana, nenhuma morte pela doença foi registrada em Três Lagoas. Em Mato Grosso do Sul a saúde registrou 13 mortes no ano. A morte mais recente no Estado foi de uma mulher de 28 anos, dia 19 de fevereiro, em Bodoquena.



ESTADO

Os casos confirmados também saltaram. Na última semana de fevereiro, o número registrado era de 4.331 e agora, saltaram para 6.559. Casos notificados subiram de 16.256 para 20.444.