SAúDE Três Lagoas registra segundo caso suspeito de coronavírus A paciente é uma mulher de 32 anos que chegou da Europa no último dia 3

11 MAR 2020 - 16h:47 Por Gisele Mendes

A Secretaria de Saúde de Três Lagoas notificou o segundo caso suspeito de coronavírus no município. Trata-se de uma mulher de 32 anos, que chegou da Europa no dia de 3 de março. Ela visitou vários países europeus e chegou com sintomas gripais.

Em nota, a Prefeitura informou que a mulher recebeu atendimento na Unidade de Saúde da Família da Vila Haro e que todos os exames necessários foram realizados. Ela foi orientada a ficar em isolamento domiciliar por 14 dias, ou até que os exames sejam concluídos.

A primeira paciente a ser considerada suspeita de ter contraído a doença é uma mulher de 39 anos que esteve na Alemanha no mês passado. Ela também cumpre quarentena em casa.