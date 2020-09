CALORÃO! Três Lagoas registra sensação térmica de 46°C e umidade de 12% Inverno tem sido seco e quente na cidade

7 SET 2020 - 07h:50 Por Kelly Martins

Três Lagoas foi um dos municípios que registrou a temperatura mais quente, no domingo (6), em Mato Grosso do Sul. Os termômetros atingiram 38,3°C, porém, com sensação térmica de 46°C. Os moradores enfrentaram sol forte e um calorão. Tanto que a umidade relativa do ar também ganhou destaque como uma das menores registrada no estado: 12%.

O município ficou apenas atrás de Água Clara, Corumbá e Coxim, cujos termômetros alcançaram a marca de 39,3°C, de acordo com a universidade Uniderp, ligada ao Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O meteorologista Natálio Abrahão explica que o Inverno está mais seco e quente, no comparativo com os anos anteriores. Por isso, os nutricionistas orientam sobre a importância da hidratação, além de muito protetor solar.