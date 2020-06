CORONAVÍRUS Três Lagoas registra só 39% de isolamento social e é a 4ª cidade de MS com mais Covid Apoio da população é fundamental para frear casos e óbitos

23 JUN 2020 - 14h:56 Por Kelly Martins

Apesar das medidas implantadas pelas autoridades da Saúde, para combater a Covid-19, o apoio da população é fundamental para frear a curva de crescimento do novo coronavírus através do distanciamento social, que consiste em sair de casa somente em casos necessários. No novo boletim de taxa de isolamento divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, nesta terça-feira (23), aponta mais uma vez cenário negativo, em Três Lagoas. O índice de pessoas que respeitaram o isolamento foi de apenas 39,1%, muito abaixo do mínimo recomendado pela Ministério da Saúde de 60%.

A cidade registrou 217 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia e cinco óbitos. Levantando que coloca o município como o quarto no ranking de Mato Grosso do Sul com mais casos de coronavírus. Perde apenas para Dourados (1.964); Campo Grande (1.338), Guia Lopes da Laguna (254).

A doença já se espalhou em mais de 80% de Mato Grosso do Sul, e nas cidades com maior número de casos o comportamento com relação a pandemia também indica certa despreocupação. São mais de 5.780 casos confirmados e 54 mortes no estado ao passo que a taxa de isolamento não ultrapassa 36% em todo o território.