FRIOZINHO Três Lagoas registra temperatura de 6°C com sensação de 5°C na madrugada de segunda Baixa temperatura está prevista durante toda a semana, na cidade

25 MAI 2020 - 07h:35 Por Kelly Martins

Quem não acreditou que no fim de semana as temperaturas iriam cair, em Três Lagoas, se surpreendeu. Os termômetros marcaram 6°C, na madrugada desta segunda-feira (25), e sensação térmica de 5°C. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foi a noite mais fria do ano na cidade.

Na madrugada de domingo (24), a temperatura atingiu 14°C, com sensação térmica de 13C. Isso que ainda estamos no Outono e a estação muda para o Inverno apenas em junho. Porém, a frente fria que chegou a Mato Grosso do Sul na noite de sexta-feira (22) deverá permanecer por toda a semana em Três Lagoas.

Na terça-feira (26), por exemplo, a temperatura mínima prevista é de 13°C e, máxima, de 24°C. Já na quarta-feira (27), a mínima será de 12°C, com máxima de 23°C.

Em Bataguassu e em Brasilândia, a mínima prevista para terça é de 12°C e máxima de 23°C.

Em Inocência, a mínima prevista é de 12°C e, máxima 22°C.

Em Água Clara e em Paranaíba, a temperatura mínima prevista é de 12°C, com máxima de 25°C. Já em Aparecida do Taboado, mínima de 13°C e máxima de 24°C.