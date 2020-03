MONITORAMENTO Três Lagoas registra terceiro caso suspeito de coronavírus Mulher de 30 chegou da Europa com sintomas da doença e procurou a Saúde

14 MAR 2020 - 11h:41 Por Kelly Martins

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou mais um caso suspeito do coronavírus (Covid-19), em Três Lagoas. A notificação foi feita na manhã deste sábado (14) pela Vigilância Epidemiológica e trata-se de uma mulher, de 30 anos, que retornou recentemente da Europa.

Ela procurou atendimento médico na rede pública nesta semana. De acordo com a Saúde, a mulher foi orientada a permanecer em isolamento domiciliar e está sendo monitorada pela equipe da Vigilância Epidemiológica.

Este é o terceiro caso notificado suspeito do Covid-19 e, em todos eles, os moradores retornaram de países da Europa.

Casos

O primeiro registrou da suspeita da doença ocorreu em 7 de março. Uma mulher de 39 anos esteve na Alemanha com o marido. Ao retornar para Três Lagoas ela foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com sintomas gripais. Depois foi internada no Hospital Auxiliadora com febre, coriza e dores no corpo. Foi realizado também exame de dengue e o mesmo deu positivo. Segundo a Secretaria de Saúde, a moradora continua monitorada pelo setor.

No dia 11 de março houve o anúncio do segundo caso suspeito de coronavírus no município. Uma mulher de 32 anos estava na Europa e chegou no dia de 3 de março. Ela apresentou vários sintomas gripais e continua sendo monitorada.