NESTA QUARTA Três Lagoas registra umidade de 11% e sensação térmica de 49°C Com baixa umidade, cidade deve entrar em estado de emergência

9 SET 2020 - 17h:45 Por Kelly Martins

O calorão tem castigado os moradores de Três Lagoas nos últimos dias. Tempo seco e sol intenso é o cenário diário. Nem parece que ainda estamos no inverno. Tanto, que nesta quarta-feira (9), a cidade registrou a menor umidade relativa do ar de Mato Grosso do Sul: 11%. Também é a menor umidade notificada em 2020. E não é só isso. Ganhou no ranking dos municípios do Estado com a maior sensação térmica: 49°C.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, da universidade Uniderp, ligada ao Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Três Lagoas registrou temperatura de 40,7°C nesta quarta. E claro, a sensação térmica bem maior. O pico da alta temperatura ocorreu por volta das 14h. O município de Água Clara também entra na lista. Registrou 40,6°C nesta tarde e a sensação térmica de 49°C.

O mínimo desejável de umidade relativa do ar, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é de 60%. Ela classifica em três tipos: estado de atenção (umidade entre 30% e 20%); estado de alerta (umidade entre 12% e 20%) e estado de emergência (umidade abaixo de 12%).

Desde a última semana, a cidade tem registrado altas temperaturas que superam os 38°C e umidade do ar em 12%. Situação que preocupa e requer cuidados redobrados com a saúde. Há previsão de chuva para o dia 17 de setembro, conforme o Inmet. É a transição com a chegada da nova estação: Primavera. Também é a nossa esperança de alívio e ar fresco.