GRAU ALTO Três Lagoas regride e volta ocupar a bandeira vermelha Mapeamento libera atividades essenciais e as não essenciais de baixo risco

23 NOV 2020 - 07h:00 Por Tatiane Simon

T rês Lagoas está ao lado de outros 12 municípios na lista das cidades que, agora, ocupam a faixa vermelha no monitoramento quinzenal elaborado pelo Governo do Estado. A cidade estava na faixa laranja e, com o aumento de novos casos e de mortes causadas pela Covid-19, regrediu na classificação estadual. A bandeira vermelha indica que as cidades possuem alto risco de contaminação do novo coronavírus.

Além de Três Lagoas, Aral Moreira, Bataguassu, Coronel Sapucaia, Guia Lopes da Laguna, Itaporã, São Gabriel do Oeste e Sonora integram a lista dos municípios na bandeira vermelha e são os municípios que mais preocupam as autoridades no Estado.

Em Três Lagoas, o vírus já contaminou mais de 3,2 mil moradores e 44 pessoas perderam suas vidas para a doença. Até o momento, são 345 casos ativos.

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Côrrea Riedel, recomendou aos gestores municipais, que sigam à risca as recomendações do Programa, e à população que evite aglomerações e adote as medidas de biossegurança, sob o risco de enfrentarmos uma segunda grande onda de contágio no Estado.

ESTADO

No mapeamento, todas as cidades de Mato Grosso do Sul entram na bandeiras de alerta. Nenhum município, por enquanto, atende aos critérios para ocupar grau baixo de contaminação. Por outro lado, no entanto, nenhuma cidade ocupa a pior faixa, que é a de grau extremo na cor cinza.