SEBRAE Três Lagoas sedia 'Mulher de Negócios' neste sábado Evento trará especialistas em empreendedorismo

6 MAR 2020 - 17h:00 Por Redação

Três Lagoas recebe neste sábado (7) o Sebrae Inspira Mulher de Negócios, um ciclo de palestras que apresentará tendências de mercado a empresárias e interessadas em empreender. O evento será de 14h às 21h na avenida Capitão Olinto Mancini, nº 3615.



Iniciativa do Sebrae/MS, a capacitação conta com um time de especialistas para inspirar as participantes, começando com a palestra "Comportamentos Empreendedores", com Nina Silva, considerada uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil, segundo a revista Forbes. Ela é uma das fundadoras do Movimento Black Money, que atua com inovação, mindset empreendedor e educação financeira para a população negra.



Depois, tem a palestra "Multiplicando o Sucesso", com a empresária Natalie Pavan, fundadora da MyCookies, empresa que tem 10 unidades em Campo Grande e uma fábrica própria que produz 500 mil cookies por mês. Há pouco mais de um ano, ela virou franqueadora com operações em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.



Encerrando, a pesquisadora e caçadora de tendências, Sabina Deweik, irá falar sobre "Os Paradigmas do Futuro e os Novos Valores do Feminino". Ela é consultora estratégica e de desenvolvimento humano, palestrante, educadora e idealizadora do projeto Eupreendedoras, laboratório de desenvolvimento humano – incubado na Rede Ubuntu.



"É uma oportunidade de capacitação para aquelas que já empreendem e as que sonham em entrar no mundo de negócios. No Sebrae, atuamos como uma rede de acolhimento, estimulando o empreendedorismo feminino por meio de informação qualificada e acompanhamento", afirma a diretora-técnica do Sebrae/MS, Maristela França.