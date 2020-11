FAIXA LARANJA Três Lagoas segue com risco médio de contágio da Covid-19 No Estado, 57 dos 79 municípios, estão com bandeira laranja

9 NOV 2020 - 07h:00 Por Tatiane Simon

Três Lagoas continua ocupando a faixa laranja e apresentando risco médio de contaminação do novo Coronavírus, conforme o mapeamento feito quinzenalmente pelo governo do Estado com o Programa de Saúde e Segurança da Economia, o Prosseguir.

No mapeamento anterior, divulgado em 22 de outubro, o município havia progredido da bandeira vermelha - que o classificava com alto risco de contágio - para a laranja. De acordo com as classificações avaliadas pelo comitê do programa, a pandemia em Três Lagoas mantém o mesmo comportamento e, por isso, manteve-se na mesma faixa, segundo o presidente do Conselho e Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.

O programa avalia o grau de risco para a Covid-19 com base em uma série de parâmetros e recomenda a partir da classificação em bandeiras quais ações devem ser adotadas e atividades podem funcionar.

MS

No Estado, 57 dos 79 municípios, estão com bandeira laranja. Onze cidades estão com bandeira vermelha e têm risco alto. Dez estão na classificação amarela, o que indica grau tolerável e apenas uma, Porto Murtinho, está classificada como de grau extremo.