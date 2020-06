COMBATE Três Lagoas terá novos pontos para denúncia de violência contra a mulher Número de mulheres agredidas na cidade aumentou nos últimos três meses

26 JUN 2020 - 16h:00 Por Kelly Martins

As mulheres vítimas de violência em Três Lagoas contarão com mais um recurso de denúncias e atendimento, a partir de segunda-feira (29). A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), por meio da equipe de atendimento do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram) “Halley Coimbra Ribeiro Junqueira”, dá início à campanha “Compromisso e Atitude”, criando uma nova alternativa de denúncia.

Os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) e a UPA 24h, serão pontos de coleta de denúncias. “Na entrada destas unidades, colocaremos caixas com a identificação da Campanha, onde a população poderá relatar por escrito situações de violência domésticas. Nestes locais estarão também disponíveis folders sobre feminicídio e violência doméstica”, explicou a coordenadora do Cram, Mariza Paro Rodrigues de Souza.

Ela destaca que a ideia de incluir estas instituições é exatamente por ser um local de grande fluxo de pessoas, mesmo em período de isolamento social. “O distanciamento social exigido pelas medidas de prevenção à Covid-19, contribuiu de forma negativa para o aumento dos índices da violência contra as mulheres. Esta campanha visa proporcionar às mulheres em situação de violência uma alternativa de pedir ajuda e assim romper com o ciclo da violência doméstica. Relata a coordenadora Mariza”, reforça Rodrigues.

Semanalmente, as denúncias serão analisadas pela equipe técnica do Cram. Identificada a vítima, a equipe entrará em contato oferecendo os serviços e apoio necessário. Caso for preciso, pode ser solicitado o apoio policial por meio do programa "Mulher Segura", da Polícia Militar, entre outros órgãos.

A campanha tem início às 7h30 no Cras “Ruth Filgueiras”, localizado na rua Macapá, no bairro Guanabara e, seguindo posteriormente, às demais unidades Cras.