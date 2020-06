ISOLAMENTO SOCIAL Mais da metade dos três-lagoenses ficam em casa no fim de semana Três Lagoas sobe no ranking do isolamento social e registra 51,3%

29 JUN 2020 - 14h:01 Por Kelly Martins

Apoio da população é fundamental para frear casos e óbitos - Danielle Leduc/JPNEWS A adesão ao isolamento social durante o fim de semana, em Três Lagoas, registrou leve melhora nos índices. Mais da metade dos três-lagoenses permaneceram em casa, como forma de prevenção e de combate à transmissão da Covid-19. De acordo com o boletim de taxa de isolamento divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, 51,3% da população respeitou a medida e ficou em casa. Apesar de estar abaixo do índice mínimo recomendado pelo Ministério da Saúde de 60%, é maior do que o cenário registrado na última semana, que foi de 38%. O setor da Saúde considera que a baixa temperatura registrada na cidade, no fim de semana, pode ter contribuído para a melhora na taxa de isolamento. Três Lagoas já contabiliza 259 casos do novo coronavírus e cinco mortes. Oito pessoas estão hospitalizadas em tratamento contra a doença. A secretaria informou que foi a primeira vez, no mês de junho, que a metade dos sul-mato-grossenses permaneceu em casa, representando 50,8%. Paralelo a isso, os boletins atualizados diariamente pela Saúde mostram a plena ascensão do novo coronavírus que já toma 85% dos municípios do Estado e contabiliza 7.676 positivos para a doença. Também 75 vidas morreram desde o início da pandemia, conforme dados apresentados nesta segunda-feira (29).

