PANDEMIA Três Lagoas tem 189 moradores em tratamento contra Covid-19 e 345 recuperados Boletim mostra que 204 pessoas aguardam resultado de seus testes

22 JUL 2020 - 16h:00 Por Tatiane Simon

Subiu para 544 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em Três Lagoas. Segundo o boletim epidemiológico, divulgado nesta quarta-feira (22), mais 14 moradores testaram positivo para a doença Covid-19 nas últimas 24 horas.

Até o momento, são 544 casos confirmados com 189 casos ativos. Dez pessoas morreram pela Covid-19 e 345 estão recuperadas.

Os novos pacientes são sete homens, com idades entre 5 e 41 anos, além de sete mulheres, com a faixa etária entre 23 e 74 anos.Uma mulher 74 anos está em isolamento hospitalar e os demais estão em isolamento domiciliar.

Há ainda outros 204 moradores que tiveram os sintomas da doença. coletaram amostras de exames e aguardam pelos resultados.

Dezoito pessoas estão hospitalizadas, segundo consta no boletim. São 15 com diagnóstico positivo para Covid-19 e os três têm a suspeita da doença. Entre os casos confirmados, 7 estão em enfermaria pública (um deles é morador de Água Clara) e mais um em enfermaria particular. Além de seis em UTI pública, sendo que um é morador de Bataguassu, e um paciente, residente de Chapadão do Céu (GO) em um leito particular de UTI.

Somente um paciente com a suspeita da doença está em UTI particular. Os outros dois estão em leitos de enfermaria.