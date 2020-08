PANDEMIA Três Lagoas tem 23 novos casos de Covid-19 e investiga mais um óbito suspeito Número de casos ativos subiu de 311 para 322 e 562 estão recuperados

13 AGO 2020 - 15h:30 Por Tatiane Simon

A Prefeitura de Três Lagoas divulgou o Boletim Epidemiológico Covid-19 desta quinta-feira (13) e aponta mais 23 casos confirmados como positivos da doença. O documento também cita que um novo óbito está aguardando resultados do teste rápido e SWAB. Trata-se de um homem de 32 anos que deu entrada no pronto socorro do hospital público.

Mais 12 pessoas finalizaram a quarentena, não apresentam sintomas e foram consideradas como recuperadas da doença.

No hospital estão 11 pessoas, três confirmados em UTI pública, um em UTI privada e um em enfermaria privada. Entre os suspeitos, cinco estão em enfermaria pública e um em enfermaria privada.

Portanto, Três Lagoas chegou a 7317 notificações, destes, 903 foram confirmados e 6414 deram negativo. Entre os positivos, 562 já se recuperaram da doença e 19 foram a óbito. O número de casos ativos caiu para 322.