PANDEMIA Três Lagoas tem 25 novos casos de coronavírus e mais 22 recuperados Três Lagoas chegou em 1564 casos confirmados

11 SET 2020 - 17h:00 Por Tatiane Simon

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgou o Boletim Epidemiológico Covid-19 desta sexta-feira (11).

Mais 25 casos foram confirmados como positivos hoje. Outras 22 pessoas finalizaram a quarentena, não apresentam sintomas e foram consideradas recuperadas da doença.

No hospital estão 24 pessoas, 03 confirmados em UTI pública, 7 em UTI privada, 05 em enfermaria pública e 03 em enfermaria privada. Entre os suspeitos, 05 estão em enfermaria pública e 01 em UTI pública. Entre os casos que estão em isolamento hospitalar, 05 são de outras cidades e não entram no Boletim de Três Lagoas como positivos, mas constam no número de leitos ocupados.

Portanto, Três Lagoas chegou a 11872 notificações, destes, 1564 foram confirmados e 10308 deram negativo. Entre os positivos, 1174 já se recuperaram da doença e 24 foram a óbito, então o número de casos ativos subiu para 366.