ELEIÇÕES 2020 Três Lagoas tem 295 candidatos disputando 17 vagas de vereador Número de candidatos disputando as eleições deste ano aumentou em relação ao pleito de 2016

3 OUT 2020 - 09h:00 Por Ana Cristina Santos

Três Lagoas tem 295 candidatos concorrendo ao cargo de vereador nas eleições deste ano. O total equivale a 17,35 candidatos disputando uma vaga na Câmara Municipal, que tem 17 cadeiras. Já para prefeito, são sete candidatos disputando a prefeitura da terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou, em Três Lagoas, 309 candidaturas, contabilizando com os vice-prefeitos. Nas eleições de 2016, foram 254 registros.

Em todo Mato Grosso do Sul são, 287 candidatos a prefeito e 7,9 mil a vereador.

A maioria dos candidatos que disputam as eleições municipais para vereador e prefeito em Três Lagoas é homem. Segundo dados do TSE, dos 309 candidatos, 205 (66,3%) são homens e 104 (33,7%), mulheres.

A maioria dos candidatos tem nível superior. Segundo o TSE, 101 (32,69%), concluíram a faculdade; 97 têm ensino médio completo; 32 ensino fundamental e 19 apenas lê e escreve.

Ainda de acordo com as estatísticas do TSE, 57 (18,45%) dos candidatos exercem profissões variadas, 36 (11,65%) são empresários, 20 são servidores públicos, 13 são vereadores,12 comerciantes e 12 motoristas de transportes e 11 donas de casa.

Ainda segundo o TSE, 151 (48,9%) são casados,102 (33%), solteiros, e 45 (14,6%), divorciados. A maioria (17,15%) tem entre 50 e 54 anos. Apenas um tem 18 anos. As estatísticas revelam ainda que 46,93% são brancos, 29,45% pardo e 17,48% preto.

O primeiro turno das eleições será dia 15 de novembro, e o segundo 30 do mesmo mês.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Três Lagoas tem 83.973 eleitores aptos a votar este ano, o terceiro maior colégio eleitoral do Estado, atrás apenas de Campo Grande, com 612.487 eleitores, e Dourados com 164.395. O Eleitorado de Mato Grosso do Sul é composto por 1,9 milhão de