PANDEMIA Três Lagoas tem 336 moradores em tratamento contra a Covid-19 Número de infectados pelo novo coronavírus já é de 1.481 em Três Lagoas

8 SET 2020 - 10h:00 Por Tatiane Simon

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgou o Boletim Epidemiológico COVID-19 desta segunda (7) e o documento revela que, até o momento, são 336 moradores em tratamento contra a doença.

Além disso, mais 8 casos foram confirmados como positivos e o total de infectados chega em 1.481. Outras 14 pessoas finalizaram a quarentena, não apresentam sintomas e foram consideradas recuperadas da doença e juntas somam 1.121 recuperados.

No hospital estão 24 pessoas, sendo 16 positivos. Cinco confirmados em UTI pública, 03 em UTI privada, 06 em enfermaria pública e 02 em enfermaria privada. Entre os suspeitos, 04 estão em enfermaria pública e 04 em UTI pública. Entre os casos que estão em isolamento hospitalar, 04 são de outras cidades e não entram no Boletim de Três Lagoas como positivos, mas constam no número de leitos ocupados.