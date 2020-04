CORONAVÍRUS Três Lagoas tem 5 vítimas da Covid-19 que já estão recuperadas após quarentena Boletim epidemiológico indica que são três homens e duas mulher assintomáticos

24 ABR 2020 - 13h:00 Por Tatiane Simon

Cinco dos 37 moradores de Três Lagoas infectados pelo novo coronavírus já não apresentam mais nenhum sintoma da Covid-19. Segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, essas pessoas concluiram a quarentena - período de isolamento total de familiares e amigos - e estão, agora, assintomáticas.

A secretária da pasta, Maria Angelina Zuque, disse, recentemente, em entrevista ao programa RCN Notícias que o paciente só pode ser considerado curado se realizar o teste da contra prova. "Se após o tratamento, que inclui isolamento por 14 dias, essa pessoa não apresentar mais nenhum sintoma da doença, então, ela é considerada recuperada", disse.

Conforme o boletim epidemiológico, as cinco vítimas da Covid-19 que se recuperaram são três homens, com idades de 53, 31 e 75 anos, e duas mulher, de 31 e outra 91 anos. Os recuperados representam os primeiros casos confirmados em Três Lagoas, no início de abril.

Dos 37 casos, cinco estão recuperados e 29 seguem em tratamento. Outras três vítimas da Covid-19 morreram.