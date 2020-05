PRAZO Três Lagoas terá 84 mil eleitores escolhendo prefeito e vereadores Nesta semana terminou o prazo para o cadastro biométrico, revisão do eleitorado e transferência de título

9 MAI 2020 - 07h:31 Por Ana Cristina Santos

O eleitorado de Três Lagoas cresceu 9,4 % neste ano, se comparado ao das eleições de 2018. De acordo com dados do Cartório Eleitoral, Três Lagoas tem 84.225 eleitores aptos a votar nas eleições deste ano. Em 2018, a cidade contava com 76.967 eleitores.

Nesta semana terminou o prazo para o cadastro biométrico e revisão do eleitorado, bem como para transferência, atualização e emissão do título eleitoral. Com isso, foi definido o número de eleitores atual. Segundo a Justiça Eleitoral, a maioria do eleitorado da cidade é composto por mulheres, mais de 40 mil, e por pessoas com idade entre 25 a 44 anos.

Inicialmente quem não tinha feito o cadastro biométrico não poderia votar, mas em decorrência da pandemia da Covid-19, que suspendeu o atendimento presencial nos cartórios eleitorais, e manteve apenas pela internet, a Justiça Eleitoral autorizou que todos os eleitores votem.

De acordo com a chefe do Cartório Eleitoral, Vanessa Barroso, até esta sexta-feira, 8 de maio, 73,6 mil eleitores fizeram o cadastro biométrico, ou seja, cerca de 10 mil não realizaram o procedimento. No entanto, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, poderão voltar nas eleições deste ano. Passada a votação, segundo Vanessa, esses eleitores voltam a ficar com o título cancelado, e terão que regularizar. No final de 2019 e começo deste ano, filas quilométricas foram registradas no Cartório Eleitoral para fazer o cadastramento biométrico.

Ainda de acordo com dados do Cartório Eleitoral, Três Lagoas terá 32 locais de votação e 290 seções neste ano. Em 2020, os eleitores vão às urnas para escolher vereadores e prefeitos nos mais de cinco mil municípios do país, isso se as eleições não foram adiadas por conta da pandemia do Coronavírus.

CANDIDATOS

Em Três Lagoas, três partidos programam lançar candidatos a prefeito. O PSDB já tem seu pré-candidato definido há tempos, que é o atual prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), que tentará a reeleição.

O PSL também já lançou a pré-candidatura a prefeito do tenente coronel da Polícia Militar, Ênio de Souza, ex- comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas.

O Republicanos, antigo PRB, anunciou a pré-candidatura do auditor fiscal da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul, Fabrício Venturoli à Prefeitura de Três Lagoas.

O PT que chegou a divulgar o nome da advogada e professora Luciene Silva como candidata a prefeita, ainda não decidiu se realmente participará do pleito neste ano.