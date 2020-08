METEOROLOGIA Três Lagoas tem a madrugada mais fria do ano e registra 8ºC Chuva deve continuar nesta 6ª e máxima não vai passar dos 16°C

21 AGO 2020 - 07h:40 Por Tatiane Simon

Três Lagoas teve madrugada mais fria do ano nesta sexta-feira (21) ao registrar 8°C. A queda de temperatura veio acompanhada pela chuva. A cidade sofria com a estiagem há mais de 2 meses.

O frio, em Três Lagoas, é reflexo da influência de uma massa de ar frio, que provocou a queda de temperatura acentuada. O ar frio se manterá pelo menos até a manhã do sábado (22). Com isso, há risco de friagem.

De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe), pancadas de chuva devem continuar atingindo Três Lagoas hoje. A máxima não vai passar dos 16°C. O frio, no entanto, vai durar pouco. Ao longo do fim de semana, os termômetros irão subir gradativamente e a previsão é que na segunda-feira (24), volte a esquentar com registro de temperatura máxima de 32°C.

Dia mais fresco em Água Clara com registro de mínima de 12°C e a máxima de 17°C.

Em Bataguassu e Brasilândia o registro de temperatura mínima é de 11°C e a máxima de 14°C.

Nas cidades de Paranaíba e Aparecida do Taboado, o tempo é de parcialmente nublado entre à tarde e à noite. A temperatura fica entre 11°C e 19°C.

Em Inocência os termômetros variam de 1°C a 19°C.