ECONOMIA Três Lagoas tem a terceira gasolina mais barata de MS Valor médio da gasolina comercializado em fevereiro, em Três Lagoas, foi R$ 4,62

6 MAR 2020 - 10h:00 Por Tatiane Simon

O aumento da alíquota do ICMS da gasolina em Mato Grosso do Sul pesou no bolso dos motoristas. O reajuste em fevereiro fez com que o litro do combustível chegasse perto dos R$ 5 em Três Lagoas. Segundo levantamento da ANP, o litro da gasolina mais alto comercializado aqui foi de R$ 4,92 e o mais barato a R$ 4,31. Mesmo mais salgada, a gasolina continua tendo mais saída nos postos de combustíveis.

O pecuarista Rogério Carrato opta pela gasolina na hora de abastecer e acha, que mesmo mais cara, é o que compensa. “Em casa são dois carros, ou seja, o consumo de combustível é dobrado. A gasolina está, de fato, mais cara, mas é o que compensa na hora de rodar”, comenta.

O preço médio do litro da gasolina em fevereiro no estado ficou assim: Campo Grande, como a mais barata, foi vendida a R$ 4,34; Dourados a R$ 4,54; Três Lagoas a R$ 4,62; Ponta Porã a R$ 4,66; Coxim a R$ 4,68; Nova Andradina a R$ 4,69 e Corumbá a R$ 4,76.

Etanol

O preço do litro do etanol em Três Lagoas é o mais caro de Mato Grosso do Sul, mas o litro da gasolina, por outro lado, é o terceiro mais barato do Estado. A ANP informou que a média do valor do litro comercializado durante todo o mês de fevereiro ficou em R$ 4,62. Campo Grande e Dourados lideram como as mais baratas.

O etanol aqui é o mais caro de Mato Grosso Sul. O preço médio do combustível ficou em R$ 3,92.

O aumento da alíquota do ICMS da gasolina foi uma estratégia do governo do Estado de fomentar a produção e utilização de etanol. Tem funcionado em alguns casos. O etanol é sempre a primeira opção do Carlos Roberto Santos. “No meu caso, é o que está compensando”, avalia.