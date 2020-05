ANP Três Lagoas tem a terceira gasolina mais barata de MS Valor médio da gasolina comercializado em fevereiro, em Três Lagoas, foi R$ 4,06

25 MAI 2020 - 17h:00 Por Tatiane Simon

O preço médio do litro da gasolina comercializado em Três Lagoas é o terceiro mais barato em Mato Grosso do Sul, segundo aponta levantamento da ANP. O preço médio do litro do combustível aqui é vendido a R$ 4,06. O litro da gasolina mais alto comercializado foi de R$ 4,19 e o mais barato a R$ 3,89. O levantamento foi feito entre 10 e 16 de maio em 10 postos de combustíveis da cidade e comparou preços de sete municípios do Estado.

O preço médio do litro da gasolina em maio no Estado ficou assim: Campo Grande, como a mais barata, foi vendida a R$ 3,794; Ponta Porã a R$ 4,019; Três Lagoas a R$ 4,061; Dourados a R$ 4,062; Nova Andradina a R$ 4,094; Coxim a R$ 4,11 e Corumbá a R$ 4,54.

Etanol

O preço do litro do etanol em Três Lagoas também é o terceiro mais barato de Mato Grosso do Sul. A ANP informou que a média do valor do litro comercializado ficou em R$ 3,176. Campo Grande e Nova Andradina lideram como as mais baratas. Na capital o combustível é vendido a R$ 2,91, o litro. Em Nova Andradina o preço médio do litro é encontrado a R$ 3,16.

Assista: