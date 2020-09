FAIXA AMARELA Três Lagoas tem grau tolerável de contágio do coronavírus Agosto registrou 626 novos casos de Covid-19 e 6 mortes

1 SET 2020 - 11h:45 Por Tatiane Simon

A curva de contaminação do novo coronavírus cresce expressivamente a cada dia em três lagoas novas confirmações de moradores infectados e mortes pelo vírus são apontadas diariamente nos boletins epidemiológicos divulgados pela secretaria municipal de saúde. Mesmo assim, o município conseguiu manter, por mais 15 dias, avançar e entrar na faixa amarela segundo o mapeamento feito pelo governo do Estado.

Três Lagoas estava na faixa laranja e agora entrou na faixa amarela. O último relatório foi divulgado na sexta-feira e vale por mais 15 dias. Nessa categoria, o governo considera que o risco de contaminação do novo coronavírus tem grau tolerável. A faixa amarela é mais flexível que as bandeiras laranja, vermelha e preta. Nessa categoria, quase todos os serviços podem funcionar, conforme o relatório de sugestão do governo do Estado. Na faixa amarela, o plano é tão mais flexível, que recomenda até, aulas presenciais em escolas e universidades.

Agosto registrou 626 novos casos da doença. Além disso, o coronavírus tirou a vida de 6 pessoas em Três Lagoas.

O governo do Estado atualiza as bandeiras de cores levando em conta:

- disponibilidade de leitos de UTI

- quantidade de equipamentos de proteção individual (EPIs)

- disponibilidade de testes

- redução de novos casos

- redução de casos entre profissionais da saúde

- redução da mortalidade por Covid-19

- busca por contatos de casos confirmados

- incidência na população indígena

- fronteira ou divisa com estado que tenha aumento de casos

- necessidade de expansão de leitos.