COVID-19 Três Lagoas tem maior incidência de coronavírus em MS Município soma 41 dos 240 casos no Estado e 3 das 9 mortes por Covid-19

28 ABR 2020 - 16h:10 Por Tatiane Simon

Quarenta e um moradores de Três Lagoas já foram contaminados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. No estado, os casos chegam em 240. A capital, Campo Grande, é o principal epicentro da doença em Mato Grosso do Sul com 128 vítimas. Mas é Três Lagoas o município com maior incidência da Covid-19 no Estado, segundo o secretário estadual de saúde Geraldo Resende. “Proporcionalmente falando, é Três Lagoas a cidade com maior incidência. A relação população/casos confirmados é maior que a relação em Campo Grande. É um município que muito nos preocupa”, declarou em uma live transmitida pelo Governo do Estado no Facebook.

No ranking, Três Lagoas aparece em segundo lugar com 41 casos confirmados. Depois Dourados com 12 casos. Nova Andradina e Sonora com 11 e Campo Grande concentra quase 53% das confirmações em Mato Grosso do Sul. Os números são do último boletim epidemiológico do Governo do Estado divulgado na manhã de hoje.

Taxa de Isolamento

A evolução dos casos confirmados de Covid-19 em Três Lagoas acompanha o comportamento do Estado. Na visão do médico e secretário de Estado de saúde, à medida que mais pessoas descumprem a recomendação do isolamento social, mais gente contrai o novo coronavírus.

Mato Grosso do Sul registrou no domingo isolamento social de 55,5 %. A média do país para o dia foi de 58%. Três Lagoas não chegou nem perto: por aqui somente 44% dos três-lagoenses ficaram em casa. Entre quinta e sexta-feira os índices são ainda piores: apenas 36% cumpriram a recomendação.