BOLETIM Três Lagoas tem mais 14 casos de Covid-19 e 328 recuperados Até o momento, município tem 179 casos ativos e 16 pessoas hospitalizadas

20 JUL 2020 - 17h:30 Por Tatiane Simon

Três Lagoas registrou mais 14 casos confirmados da Covid-19 nesta segunda-feira (20). Os dados constam no Boletim Epidemiológico COVID-19 divulgado há pouco pela prefeitura.

Os novos pacientes são 9 homens, de 27 a 63 anos, e 5 mulheres, de 21 a 46 anos. Um homem de 63 anos está em isolamento hospitalar e está sendo investigado quanto ao contato com outro caso positivo. Todos os outros estão em isolamento domiciliar, entre eles, 09 tiveram contato com alguém já contaminado e 04 não possuem vínculo com caso positivo.

No hospital estão 16 pessoas, 4 confirmados em UTI pública e 5 em enfermaria pública. Entre os suspeitos, 3 em UTI pública, 3 em enfermaria pública.

Agora, Três Lagoas chegou a 4487 notificações, destes, 517 foram confirmados, 3796 deram negativo e 172 estão em investigação. Outros 328 já se recuperaram da doença e 10 foram a óbito. O número de casos ativos subiu para 179.