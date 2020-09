BASTIDORES Três Lagoas tem número elevado de candidatos Leia essa e outras notas na Coluna Observatório

26 SET 2020 - 07h:25 Por Da redação

CAMPANHA

Oficialmente a campanha eleitoral será aberta neste domingo. Agora, chegou a vez dos eleitores conhecerem as propostas dos candidatos a prefeito e vereadores. Por conta da pandemia da Covid-19, que não permite aglomerações, a campanha desse ano será bem diferente, com grande concentração de propostas nas redes sociais.

POPULARES

Para alguns líderes políticos, em decorrência dessa situação, a campanha desse ano deve favorecer quem já está investido em mandatos e os mais conhecidos. Os novatos podem ter dificuldades para alavancar o nome.

ELEVADO

As eleições de 2020 é uma das com maior número de candidatos a prefeito na história de Três Lagoas. Sete ao total. O que não falta é opção ao eleitor, que precisa analisar bem as propostas para não se arrepender no futuro.