PANDEMIA Três Lagoas tem número recorde de moradores com Covid-19 Boletim mostra que, até o momento, 479 pessoas estão em tratamento contra a doen

17 SET 2020 - 07h:50 Por Tatiane Simon

Três Lagoas bate o próprio recorde no prazo de 24 horas e atinge a pior marca de moradores em tratamento contra a Covid-19. Conforme dados do Boletim Epidemiológico Covid-19 desta quarta-feira (16), são, neste momento, 479 moradores em quarentena.

O número de casos ativos na cidade tem aumentado diariamente. Eram 406 no domingo (13), 433 na segunda-feira (14) e, depois, subiu para 444 na terça. O pico da semana foi registrado ontem, quando atingiu a marca dos 479 casos.

Além disso, nas últimas 24 horas, mais 43 casos foram confirmados como positivos hoje. Mais 8 pessoas finalizaram a quarentena, não apresentam sintomas e foram consideradas como recuperadas da doença e agora são 1.198 recuperados na cidade.

Hospital

No hospital estão 18 pessoas, 02 confirmados em UTI pública, 04 em UTI privada, 02 em enfermaria pública e 01 em enfermaria privada. Entre os suspeitos, 03 estão em enfermaria pública e 06 em UTI pública. Entre os casos que estão em isolamento hospitalar, 05 são de outras cidades e não entram no Boletim de Três Lagoas como positivos, mas constam no número de leitos ocupados.